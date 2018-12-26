Епископ Уганды обвинил политических лидеров в предательстве жителей страны

Нтунгамо , Уганда, , 10:20 — REGNUM Епископ южного епископата Уганды Рев Натан Ахимбисибве 25 декабря заявил, что повсеместная коррупция в общественных и частных институтах показывает, что угандийские политические и ведомственные лидеры не преданы Богу и народу. Об этом сообщает Daily Monitor Uganda.

В своей рождественской проповеди в Соборе Святого Мэтью в городе Нтунгамо епископ Ахимбисибве заявил, что если высшие лица Уганды не прекратят воровать и плохо управлять общественными средствами и не покаются в содеянном, Уганда не достигнет настоящего развития.

«Вы предали страну как руководители. Вы предали ее граждан. Тому, кому поручены деньги сирот, оставшиеся от умерших родителей, тот крадет их. Другим выделены средства на помощь беженцам, а они используют их для своей выгоды», — заявил епископ.

«Даже если на вершине власти стоят достойные руководители, мы не можем развиваться из-за предательства на уровнях ниже. Оно существует даже в наших семьях, церквях, везде», — добавил Ахимбисибве.

В Тороро епископ Джордж Богере Эгеса епископата Букеди Самуэль обратился к правительству с просьбой введения законов по борьбе с детскими браками и домашним насилием.

Он отметил, что наличие детских браков показывает, что законы Уганды в этой сфере плохо работают.

Епископ попросил лидеров на всех уровнях сыграть роль в прекращении пороков, которые, по его мнению, угрожают институту семьи.