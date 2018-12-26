Путин поддержал идею усиления контроля за мигрантами в России

Москва, , 10:10 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин поддержал идею введения базы данных для въезжающих в РФ мигрантов и обязательную дактилоскопию. С инициативой ужесточить миграционную политику на встрече президента РФ Владимира Путина с депутатами Госдумы и сенаторами Совета Федерации выступил глава комитета Госдумы РФ по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов (КПРФ).

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Концепция миграционной политики ничего не меняет и не хочет менять в России

Парламентарий предложил также усилить контроль за пребыванием иностранных граждан в стране. По его словам, которые приводит РИА Новости, ввести базу данных въезжающих мигрантов и обязательную дактилоскопию нужно постараться уже в 2019 году.

Депутат отметил, что в этих условиях необходимо материально укрепить Министерство внутренних дел России, на которое «ляжет основной вал проблем».

«Он (Путин — прим.) все мои предложения поддержал», — заявил Гаврилов.

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Президент получает новые полномочия в сфере предоставления гражданства РФ

Как сообщало ИА REGNUM, 31 октября президент России Владимир Путин подписал Указ «О концепции государственной миграционной политики Российской Федерации на 2019−2025 гг.». Новая миграционная политика направлена в том числе «на формирование более комфортных условий для переселения в Россию на постоянное место жительства соотечественников из-за рубежа». Кроме того, документ предписывает создание чётких правил и упрощение въезда и получения права на проживание, работу, на приобретение российского гражданства.

Утверждённая концепция должна способствовать повышению «качества жизни населения, обеспечению безопасности государства, защите национального рынка труда, поддержаниюмежнационального и межрелигиозного мира и согласия в российском обществе».

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