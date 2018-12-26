Норвежский политик: Запад должен признать Крым российским

Осло, , 09:55 — REGNUM Страны Запада должны признать произошедшее в 2014 году воссоединение Крыма с Россией, считает бывший вице-президент парламента Норвегии Карл Хаген. Об этом говорится в его статье для издания Aftenposten.

По словам Хагена, исторически Крым столетиями являлся российской территорией, на полуострове размещалась крупнейшая военно-морская база РФ, а население региона в подавляющем большинстве считает себя русскими.

Также норвежский политик напомнил, что в 2014 году в результате незаконного переворота, курируемого странами Запада, к власти в Киеве пришли люди, в результате деятельности которых российскую базу могли выдавить из Крыма.

Естественно, считает Хаген, Москва не могла допустить такого сценария и вынуждена была отреагировать. Также он напомнил, что в 2014 году Россия защищала русское население полуострова.

«Если население Крыма желает быть частью России, то мы должны это уважать и признать Крым вновь российским», — подчеркнул он.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 декабря экс-глава Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж заявил, что разрыв Киевом Договора о дружбе и сотрудничестве с Россией лишает Украину аргумента в пользу «украинского» Крыма.

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