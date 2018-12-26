Южная и Северная Корея соединили железные дороги

Кэсон, КНДР (Северная Корея), , 09:50 — REGNUM Символическая церемония соединения автомобильных и железных дорог КНДР и Южной Кореи состоялась на северокорейской железнодорожной станции Пханмун в городе Кэсон. Об этом сообщает агентство «Ренхап».

Мероприятие началось около 10 часов утра по местному времени (4:00 мск). В нем участвовала южнокорейская делегация, в том числе министр транспорта Ким Хен Ми и министр объединения Чо Мен Гюн.

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Со стороны Северной Кореи присутствовали замминистра железных дорог Ким Юн Хек и глава комитета по мирному объединению Кореи Ри Сон Гвон. Участниками церемонии были также российские, китайские и монгольские представители.

Как сообщало ИА REGNUM, о соединении железных и автомобильных дорог КНДР и Южной Кореи ранее договорились их лидеры Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин.

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