В правительстве Свердловской области создан новый департамент

Екатеринбург, , 09:48 — REGNUM В правительстве Свердловской области появится департамент внутренней политики. Соответствующий указ подписал глава региона Евгений Куйвашев.

Об этом было заявлено в ходе заседания правительства Свердловской области. Возглавит новую структуру Антон Третьяков, а курировать её работу будет вице-губернатор Сергей Бидонько, сообщает «Областная газета».

Как сообщало ИА REGNUM, за последнее время структуры правительства и губернатора Свердловской области претерпели реорганизацию. В частности, упразднена была администрация главы региона, а вместо неё учреждён аппарат губернатора и регионального правительства. При этом была введена должность заместителя главы региона по внутренней политике, и на неё был назначен экс-депутат Госдумы Сергей Бидонько.

Также в начале декабря был упразднён департамент молодёжной политики, а его подразделения включены в министерство среднего и профессионального образования, которое переименовано в министерство образования и молодёжной политики Свердловской области.