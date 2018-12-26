Опубликовано видео боевых стрельб «Тор-М2У»

Москва, , 09:44 — REGNUM На одном из специальных полигонов в Астраханской области прошли стыковочные боевые стрельбы на современных зенитных ракетных комплексах «Тор-М2У». Как сообщил начальник пресс-службы ЮВО полковник Вадим Астафьев, их провело подразделение противовоздушной обороны мотострелкового соединения 58-й общевойсковой армии Южного военного округа, дислоцированного в Северной Осетии.

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"В ходе стрельб расчеты комплексов поразили около 10 скоростных маневрирующих мишеней типа «Саман», запускаемых с разных направлений и летящих на минимальных и максимальных высотах», — уточнили ИА REGNUM в пресс-службе военного ведомства.

Видео стрельб 26 декабря опубликовал телеканал «Звезда».

После завершения стрельб личный состав дивизиона в составе воинского эшелона возвратится в пункт постоянной дислокации и заступил на боевое дежурство по противовоздушной обороне соединения.

Самоходный комплекс противовоздушной обороны «Тор-М2У» — это современная многоцелевая высокомобильная зенитно-ракетная система ближнего радиуса действия, созданной на гусеничной базе. «Тор-М2У» предназначен для защиты подразделений и частей мотострелковых и бронетанковых войск от воздушного нападения противника как на марше, так и на стационарных позициях.

«Тор-М2У» способен уничтожать различные аэродинамические цели от вертолётов до крылатых ракет в любой обстановке, включая активное радиоэлектронное противодействие со стороны противника.

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