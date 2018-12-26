Си Цзиньпин станет главным гостем на ПМЭФ-2019 в Петербурге

Пекин, , 09:37 — REGNUM В ходе визита в Россию летом 2019 года председатель КНР Си Цзиньпин в качестве главного гостя посетит мероприятия Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Об этом сообщил посол РФ в Пекине Андрей Денисов.

«Уже известно, что председатель КНР посетит Санкт-Петербург для участия ПМЭФ, и разумеется, станет точно так же там главным гостем», — цитирует его слова РИА Новости.

Напомним, в начале декабря президент РФ Владимир Путин предложил китайскому лидеру приехать летом 2019 года на ПМЭФ в качестве главного гостя.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 декабря представитель МИД КНР Хуа Чуньин подчеркнула, что стратегическое взаимодействие Москвы и Пекина стало основным фактором мировой стабильности. Таким образом представитель ведомства прокомментировала заявление президента РФ Владимира Путина о том, что российско-китайское сотрудничество ведет к оздоровлению ситуации во всём мире.

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