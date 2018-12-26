Епископ Чилонгани: политические партии Танзании должны сотрудничать

Додома, , 09:35 — REGNUM Епископ Англиканской церкви Центрального прихода Танзании в Додоме Доктор Диксон Чилонгани призвал лидеров политических партий в стране отбросить все свои различия и сотрудничать ради общих интересов страны. Об этом сообщает газета Nipashe.

Об этом он заявил на рождественском богослужении 25 декабря, прошедшем в Соборе Святого Духа в Додоме.

«Рождественская проповедь учит любви ко всем людям и призывает всех лидеров политических партий устранить свои различия и сотрудничать», — заявил Чилонгани.

Епископ подчеркнул, что несмотря на политические различия политические партии должны мирно сосуществовать и сотрудничать ради развития страны.

Он заявил, что правительство много делает для страны — строительство современной железной дороги, покупка современных самолетов и переезд правительства в Додому.