Открытие генконсульства РФ в Харбине намечено на весну 2019 года

Пекин, , 09:18 — REGNUM Весной 2019 года в китайском городе Харбин, административном центра провинции Хэйлунцзян, начнет работу генеральное консульство России. Об этом рассказал 26 декабря журналистам чрезвычайный и полномочный посол РФ в Китае Андрей Денисов.

По его словам, кандидатура будущего генерального консула уже есть. Также в Харбине, вероятно, появится часть дипломатических работников.

Читайте также: Путин доволен отношениями России и Китая

Денисов пояснил, что Россия восстанавливает в Харбине исторический комплекс, действовавший до революции. Примерно в 1911 году там было открыто генконсульство, с тех пор сохранились пять зданий.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2015 году российская и китайская стороны договорились об открытии генконсульств в российских городах Владивостоке, Казани и китайских Харбине и Ухане. На сегодняшний день консульский отдел посольства России работает в Пекине, генконсульства есть в Гонконге, Гуанчжоу, Шанхае и Шэньяне.

Читайте также: МИД КНР: Партнерство России и Китая способствует мировому равновесию