В Индонезии семьям погибших от цунами выплатят компенсацию — министр

Джакарта, , 09:14 — REGNUM Министр-координатор по вопросам человеческого развития и культуры Индонезии Пуан Махарани заявила, что семьи погибших от цунами в Зондском проливе получат компенсацию в размере 15 млн рупий или около 1020 долларов США, сообщает CNN Indonesia.

Министр посетила разрушенные от цунами районы в провинции Лампунг 25 декабря.

«На сегодняшний день известно о 429 погибших. Каждая из этих семей получит по 15 млн рупий», — заявила Пуан Махарани.

Ожидается, что число погибших будет увеличиваться, поскольку группа спасателей все еще занимается разбором завалов и поиском пострадавших.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, извержение вулкана Анак Кракатау вызвало цунами в Зондском проливе 23 декабря. Из-за возможности повторного сценария жителей Индонезии попросили избегать прибрежных зон вокруг Зондского пролива в радиусе 1 километра.

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