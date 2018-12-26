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В Индонезии семьям погибших от цунами выплатят компенсацию — министр

Политика

Семьи погибших получат компенсацию в размере 15 млн рупий или около $1020

Джакарта, 26 декабря 2018, 09:14 — REGNUM  Министр-координатор по вопросам человеческого развития и культуры Индонезии Пуан Махарани заявила, что семьи погибших от цунами в Зондском проливе получат компенсацию в размере 15 млн рупий или около 1020 долларов США, сообщает CNN Indonesia.

Министр посетила разрушенные от цунами районы в провинции Лампунг 25 декабря.

«На сегодняшний день известно о 429 погибших. Каждая из этих семей получит по 15 млн рупий», — заявила Пуан Махарани.

Ожидается, что число погибших будет увеличиваться, поскольку группа спасателей все еще занимается разбором завалов и поиском пострадавших.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, извержение вулкана Анак Кракатау вызвало цунами в Зондском проливе 23 декабря. Из-за возможности повторного сценария жителей Индонезии попросили избегать прибрежных зон вокруг Зондского пролива в радиусе 1 километра.

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Стихийные бедствия в Индонезии
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