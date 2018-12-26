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Клачков: Хочу, чтобы в Новом году с моей Родиной случилось Добро

Политика

Павел Клачков пожелал жителям России в Новом году рациональности и рассудительности

Клачков: Хочу, чтобы в Новом году с моей Родиной случилось Добро
Иллюстрация: Фото из личного архива Павла Клачкова
Павел Клачков

Красноярск, 26 декабря 2018, 09:42 — REGNUM  Хорошо, когда можно смотреть в будущее, всё предварительно рассчитав, считает политический аналитик Павел Клачков (Красноярск). В основе же расчётов, по его словам, должно быть Добро с большой буквы.

В беседе с корреспондентом ИА REGNUM Павел Клачков пожелал жителям России в Новом году рациональности и рассудительности.

«Хочу, чтобы в Новом году с моей Родиной случилось Добро, чтобы люди были добрыми и могли уверенно, надёжно отделять зёрна от плевел. Самое страшное, что может с нами произойти, — это злой, кровавый хаос насилия, когда обида и ненависть захлёстывают разум. Остановить это должны качества разумного, доброго духа. В его направлении пусть развиваются события в 2019 году!» — сказал Павел Клачков.

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