На вооружение Казахстана поступила партия российских истребителей СУ-30 СМ

Астана, , 08:49 — REGNUM В вооруженные силы Казахстана поступила очередная партия современных сверхманевренных истребителей СУ-30 СМ, сообщили 26 декабря в пресс-службе министерства обороны Казахстана.

Российские истребители были поставлены в рамках военно-технического сотрудничества между двумя странами. Казахстан постоянно задействует истребители в различных учениях, в том числе международных.

Отметим, СУ-30 СМ относится к поколению «4++», которое по своим летным и тактико-техническим характеристикам приближены к истребителям пятого поколения. Он предназначен для выполнения широкого спектра боевых задач на значительном удалении от противника.

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