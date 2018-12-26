American Conservative: Мира с КНДР, а не разоружения должны добиваться США

Вашингтон, , 08:09 — REGNUM Если посмотреть на процесс ядерного разоружения Корейского полуострова с точки зрения внешнеполитического истеблишмента Вашингтона, кажется, что он зашел в тупик из-за нежелания КНДР отказываться от своего ядерного потенциала. Тем не менее если сфокусироваться на задаче достижения мира на полуострове, США может ожидать успех, пишет Дэниэл Р. Депетрис в статье для американского издания The American Conservative.

Автор подчеркивает, что максималистский подход нынешней администрации, заключающийся в том, что КНДР должна незамедлительно отказаться от собственного ядерного оружия, нереалистичен. В нынешних условиях, при которых между США и КНДР не существует даже намека на взаимное доверие, едва ли Пхеньян откажется от ядерного оружия. Тем не менее если ядерное разоружение остаётся чем-то маловероятным, то достижение мира на полуострове вполне возможно.

«Если президент Трамп хочет оставить о себе добрую память в истории как лидер, который поспособствовал установлению мира на Корейском полуострове и в позитивном ключе трансформировал отношения между США и КНДР, он должен сконцентрироваться на мирном процессе с Пхеньяном сейчас, оставив ядерное разоружение на потом», — указывает Депетрис.

«Чем быстрее президент Трамп внесет изменения в нынешнюю переговорную стратегию США, тем больше вероятность того, что его инстинкт к достижению действительно прорывного соглашения окажется верным», — добавил он. — Поэтому, когда речь заходит о Северной Корее, президент должен игнорировать шум, исходящий от более яростных сторонников интервенционистской политики, и начать разворачивать курс США в сторону достижения прежде всего мира».

Напомним, ранее, 25 декабря, американский президент Дональд Трамп заявил на своей странице в Twitter о том, что он «с нетерпением» ожидает второго саммита с северокорейским лидером Ким Чен Ыном.

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