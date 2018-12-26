Премьер-министр Японии выразил соболезнования в связи с цунами в Индонезии

Джакарта, , 08:05 — REGNUM Премьер-министр Японии Синдзо Абэ провел телефонный разговор с президентом Индонезии Джоко Видодо, чтобы выразить соболезнования в связи с цунами, обрушившимся на провинции Бантен и Лампунг, сообщает Sindonews.

Согласно информации, полученной из японского посольства в Джакарте, разговор состоялся днем 25 декабря и продолжался примерно 10 минут.

Во время разговора Синдзо Абэ заявил, что «его сердце было очень опечалено известием о числе погибших и разрушениях, вызванных цунами, обрушившимся на Зондский пролив». Премьер-министр также выразил соболезнования пострадавшим.

В посольстве Японии в Джакарте сообщили, что Синдзо Абэ готов оказать Индонезии необходимую помощь и поддержку.

В свою очередь, президент Индонезии выразил благодарность за теплые слова со стороны Японии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ряд индонезийских организаций уже начал оказывать гуманитарную помощь населению, пострадавшему в результате цунами в Зондском проливе 23 декабря 2018 года. Трагедия унесла жизни более 420 человек.

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