Дипломаты Казахстана и ОАЭ провели консультации

Абу-Даби, , 07:41 — REGNUM В Абу-Даби состоялись консультации по консульским вопросам между дипломатами Казахстана и ОАЭ, сообщили 25 декабря в пресс-службе МИД Казахстана.

В ходе переговоров стороны обсудили вопросы консульско-правовых и визовых отношений, а также в сфере защиты прав и интересов граждан обоих государств.

Напомним, 10 марта вступил в силу протокол, подписанный сторонами в мае 2017 года, об освобождении общегражданских паспортов от визовых требований.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 июля президент Казахстана Нурсултан Назарбаев и шейх Абу-Даби Мухаммед бен Заида Аль Нахаяна подписали договор между Казахстаном и ОАЭ о передаче осужденных лиц. Стороны также подписали соглашение о сотрудничестве в сфере культуры.

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