Новый глава Хакасии улетел в Москву. Встретится ли он с Путиным?

Абакан, , 07:26 — REGNUM Глава Хакасии Валентин Коновалов отправился в двухдневную командировку в Москву. Об этом ИА REGNUM сообщили сегодня, 26 декабря, в правительстве региона.

Уточняется, что он примет участие в заседании Государственного совета, которое состоится 27 декабря. Председателем Госсовета является президент России Владимир Путин.

Добавим, жители Хакасии в соцсетях задаются вопросом, встретится ли Валентин Коновалов в ходе своей поездки в Москву с Владимиром Путиным.

Как уже сообщало ИА REGNUM, коммунист Валентин Коновалов стал главой Хакасии по результатам второго тура губернаторских выборов 11 ноября 2018 года. Он получил 57,57% голосов «за». Однако с президентом РФ избранный глава до сих пор не встретился.

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20 декабря 2018 года на большой пресс-конференции Владимир Путину задали вопрос, намерен ли он встретиться с новым главой Хакасии.

Глава государства ответил, что встреча состоится.

«По поводу встреч: только что завершились выборы во Владивостоке (16 декабря — прим. иа). Поэтому и встреч не было. Они будут, причём они намечены на следующей неделе. У нас Госсовет будет, и я уже дал поручения администрации, будет проведена отдельная встреча с вновь избранными главами регионов. Просто нужно было подождать результатов выборов во Владивостоке», — сказал Путин.

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