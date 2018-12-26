Решение принято: Япония выходит из международной комиссии по промыслу китов

Токио, , 07:24 — REGNUM Япония, которая в течение 30 лет воздерживалась от китобойного промысла, намерена возобновить коммерческую добычу китов уже с июля 2019 года. Для этого страна намерена покинуть международную комиссию по промыслу китов (МКК) и остаться в ней в качестве наблюдателя. О выходе из комиссии правительство Японии официально объявило сегодня, 26 декабря. Соответствующее решение было днём ранее кабинетом министров страны.

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Япония предлагает снять запрет на китобойный промысел

Как заявил на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь правительства страны Ёсихидэ Суга, по имеющимся вполне подтверждённым научным данным, в настоящее время количество китов достаточное. Вести охоту на китов Япония будет в территориальных водах страны, пишет агентство Kyodo.

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Добавим, что если Япония уведомит комиссию о своём выходе в январе 2019 года, то официально она сможет покинуть ей 30 июня. Как отмечается агентство, такое решение правительства Японии может вызвать международное осуждение.

Япония, будучи членом международной комиссии по промыслу китов, давно лоббировала возобновление коммерческого китобойного промысла, однако её попытки всегда пресекались странами, выступающими против этого, такими как Австралия и Новая Зеландия. Предложение Японии об упрощении правил принятия решений в МКК также было отклонено на ежегодном совещании, состоявшемся в Бразилии в сентябре, в результате чего Токио выступил с угрозой о возможном выходе из комиссии.

Как сообщало ИА REGNUM, Япония прекратила коммерческую охоту на китов в 1982 году, в соответствии с международным мораторием. Однако в 1987 году она частично возобновила промысел в «исследовательских целях». В 2007 году Япония также предложила выйти из МКК в знак протеста против запрета на коммерческий китобойный промысел, однако позднее Соединённые Штаты и другие страны убедили её остаться в организации.

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