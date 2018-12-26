Среда, 26 Декабря 2018 года
07:28:19 МСК

Назарбаев ратифицировал протокол к соглашению о разграничении дна Каспия

Политика

Дополнительный протокол продлит период разведки на контрактной территории

Астана, 26 декабря 2018, 07:28 — REGNUM  Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал закон о ратификации дополнительного протокола к соглашению между Казахстаном и Россией о разграничении дна северной части Каспийского моря, сообщили 25 декабря в пресс-службе главы государства.

Дополнительный протокол продлит период разведки на всей контрактной территории казахстанской части каспийского шельфа на шесть лет с возможностью продления на четыре года.

Соглашение между Казахстаном и Россией распространяется на месторождения «Курмангазы», «Хвалынская» и «Центральная». Два последних месторождения находятся в российской части Каспия.

Напомним, в ноябре министр энергетики Казахстана Канат Бозумбаев заявил, что компании «Роснефть» и «КазМунайГаз» совместно проведут исследование дна Каспия в месторождении Курмангазы.

Читайте ранее в этом сюжете: Парламент Казахстана одобрил протокол по разграничению дна Каспия

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Каспий
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить