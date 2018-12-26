Назарбаев ратифицировал протокол к соглашению о разграничении дна Каспия

Астана, , 07:28 — REGNUM Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал закон о ратификации дополнительного протокола к соглашению между Казахстаном и Россией о разграничении дна северной части Каспийского моря, сообщили 25 декабря в пресс-службе главы государства.

Дополнительный протокол продлит период разведки на всей контрактной территории казахстанской части каспийского шельфа на шесть лет с возможностью продления на четыре года.

Соглашение между Казахстаном и Россией распространяется на месторождения «Курмангазы», «Хвалынская» и «Центральная». Два последних месторождения находятся в российской части Каспия.

Напомним, в ноябре министр энергетики Казахстана Канат Бозумбаев заявил, что компании «Роснефть» и «КазМунайГаз» совместно проведут исследование дна Каспия в месторождении Курмангазы.

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