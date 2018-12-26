The Hill: Трамп продолжает наносить удары по национальной безопасности США

Александр Белов, , 08:04 — REGNUM

Историческая отставка министра обороны США Джеймса Мэттиса — это не просто очередной предновогодний кризис, вызванный президентом США Дональдом Трампом. Отставка Мэттиса приведет к исключению из американской администрации последнего высокопоставленного чиновника, защищавшего важнейшие международные отношения и союзы США, которые с 1945 года поддерживают национальную безопасность Соединенных Штатов, пишет Джеймс В. Пардью в статье для американского издания The Hill.

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В ближайшее время Трамп предпримет то, что он всегда делает, когда сталкивается с проблемой. Он станет отвлекать внимание и скрывать факты до тех пор, пока национальные СМИ не переключат свое внимание на какой-либо другой вопрос. Но политика в сфере национальной безопасности имеет слишком важное значение, поэтому необходимо серьезно подойти к рассмотрению возможных негативных последствий, к которым могут привести действия Трампа.

Заявление Мэттиса об отставке указывает на глубокое различие позиций президента и министра обороны в отношении фундаментальных основ политики в сфере национальной безопасности. Заявление об отставке содержит резкое осуждение одностороннего подхода президента к национальной безопасности. Мэттис предупреждает о том, что политика Трампа в будущем может нанести ущерб международному лидерству США и безопасности нации. В своем заявлении Мэттис указывает на два основных момента, затрагивающих национальную безопасность США.

Во-первых, Мэттис заявил о важности поддержки отношений между США и ключевыми союзниками и альянсами в сфере безопасности, которые в настоящее время подвергаются нападкам со стороны нынешнего президента. Мэттис признает, что на протяжении десятилетий США удавалось максимально эффективно бороться с вызовами в сфере международной безопасности, когда они отстаивали свои национальные ценности и действовали в рамках коалиционных сил совместно с другими демократическими нациями. Жизненно важное значение для США имеют отношения с демократическими государствами Европы и другими странами, разделяющими американские демократические ценности. В этой связи самую сильную коалицию в сфере безопасности США могут выстроить только при участии Канады и ключевых европейских стран, приверженных НАТО.

Во-вторых, Мэттис указал на необходимость четкого разграничения между друзьями и врагами США. Как указывает Мэттис, сегодня у Вашингтона не должно быть никаких сомнений в том, кто является другом, а кто врагом американской нации. Россия, Китай и другие авторитарные страны, выступающие против демократии, представляют собой основную угрозу для безопасности Соединенных Штатов. Мэттис критикует неспособность администрации Трампа противостоять «атакам» России на президентские выборы в США и демократию в ЕС и других странах.

Как бы там ни было, уход Мэттиса из Пентагона был почти неизбежен. Как только неоконсерватор Джон Болтон занял должность советника по национальной безопасности, а Майк Помпео был назначен на пост государственного секретаря США, Мэттис стал «третьим лишним» в вопросах национальной безопасности. Мэттис превратился в «хромую утку», а политика в сфере национальной безопасности оказалась в руках нестабильного президента США, которому помогают Болтон и Помпео и еще целый ряд неадекватных помощников, включая старшего советника Стивена Миллера.

Неоконсерваторы, такие как Болтон, считают, что традиционные союзники США являются не партнерами, а подчиненными, которые должны выполнять приказы Вашингтона. Они относятся к демократическим нациям Европы с презрением и унижают своих союзников по НАТО. Между тем они не предлагают какую-либо рациональную альтернативную стратегию в сфере национальной безопасности.

Односторонний подход в сфере национальной безопасности хорошо подходит лишь для разжигания страстей с помощью жесткого национализма и фальшивого патриотизма. Мэттис и другие специалисты в сфере национальной безопасности хорошо знают о том, что по большей части США не обладают достаточным военным потенциалом, чтобы противостоять своим противникам в одиночку. В 1945 году в вооруженных силах США служило 12 млн человек, во время войн в Корее и Вьетнаме численность вооруженных сил составляла 3,5 млн человек. В настоящий момент на действительной службе в армии США находятся 1,3 млн человек. Вооруженные силы Соединенных Штатов слишком малочисленны для выполнения потенциальных требований в сфере национальной безопасности.

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Администрации Трампа сильно повезло, что неисправный аппарат национальной безопасности не столкнулся с реальным кризисом. Однако эффективная политика в сфере национальной безопасности не может основываться только на везении. Пока что политика Трампа нанесла ущерб в первую очередь важным союзническим отношениям, подорвала доверие к НАТО и ослабила глобальное американское влияние.

Мэттис предупредил граждан США о том, что политика нынешнего президента угрожает национальной безопасности Соединенных Штатов. Заявление Мэттиса должно насторожить каждого американца.