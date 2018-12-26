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Глава Минфина США в «серьезной опасности» из-за гнева Трампа

Политика

Президент разочарован снижением биржевых индексов

Вашингтон, 26 декабря 2018, 07:20 — REGNUM  Президент США Дональд Трамп всё более недоволен министром финансов Стивеном Мнучином, хотя и утверждает обратное. Недовольство Трампа растет вместе со снижением основных биржевых индексов, сообщает телеканал CNN со ссылкой на осведомленный источник, близкий к президентской администрации.

Отмечается, что разочарование Трампа весьма серьезно. Министру финансов грозит «серьезная опасность» — вплоть до лишения должности в дальнейшем.

«Мнучин находится под прицелом», — цитирует телеканал анонимного собеседника.

25 декабря Трамп во время общения с журналистами назвал Мнучина очень талантливым и умным человеком. На самом же деле отношение президента к министру совсем другое, отмечает CNN.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее американские СМИ уже сообщали о возможной отставке Мнучина с поста министра финансов. При этом сам Мнучин заявлял, что не собирается менять работу, пока Трамп остается президентом США. Более того, в случае переизбрания Трампа Мнучин готов вновь руководить финансовым ведомством.

Читайте ранее в этом сюжете: СМИ узнали о возможном увольнении Трампом главы Минфина США

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