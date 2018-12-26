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Пушков оценил значимость поставленных Сирии российских С-300

Политика

Сенатор прокомментировал отражение сирийскими системами противовоздушной обороны израильского удара по Дамаску

Москва, 26 декабря 2018, 07:09 — REGNUM  Поставка Сирии российских комплексов С-300 резко повысили способность Дамаска перехватывать ракетные удары противника, заявил член Совета Федерации РФ Алексей Пушков на своей странице в Twitter.

«Их поставка (комплексов С-300) резко повысила способность Сирии отражать ракетные удары», — заявил Пушков.

Таким образом сенатор прокомментировал отражение сирийскими системами противовоздушной обороны израильского удара по Дамаску.

Напомним, 25 декабря власти Сирии заявили, что над Дамаском было сбито несколько ракет неизвестного происхождения. В нескольких кварталах сирийской столицы прогремели выстрелы.

Также стало известно, что несколько израильских военных самолетов нарушили воздушное пространство Ливана с юга. Самолеты маневрировали на низких высотах, имитируя воздушные удары.

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