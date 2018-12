Итоги года. Одинокий Трамп

Платон Беседин, , 07:01 — REGNUM

У американской (а точнее — армянской) группы System of a Down есть песня «Lonely day». Симпатичная композиция. И клип на неё симпатичный — тот, где всё горит и сгорает. Возможно, Дональд Трамп, большой любитель рока в целом и Rolling Stones в частности, слышал эту песню System of a Down, а теперь её напевает: «Such a lonely day and it's mine. The most loneliest day of my life». Когда всё полыхает вокруг.

У Трампа не всё в порядке. Это очевидно. Тёмные истории преследуют его с первого дня президентства. Он ведь пришёл не как очевидный кандидат. Его не так чтобы приняли. Помните все эти антитрамповские митинги на американских площадях? И резким заявлениям, звучавшим там, вторили известные люди США. Вроде Опры Уинфри или Роберта Де Ниро. К селебрити в США прислушиваются. Да и они — не чета нашим.

А дальше были разоблачения: мол, за Трампа и не голосовали даже — всё русские хакеры подстроили. Связи с Россией шли за американским президентом, как цыганка за богатеньким пареньком. И после первой и единственной встречи Трампа с Путиным огонь критики стал уж совсем шквальным. Сдал ты звёздно-полосатую родину, Дональд Трамп! Bastard!

Трамп, впрочем, держался молодцом. И держится. Заявления раздаёт и даже обещания выполняет. Стену на границе с Мексикой, к примеру, строит. А сколько-то смеху было? Трамп даже пишет в своём твиттере — главном твиттере планеты: «Мы сделали Америку великой снова». Правда, известный в прошлом английский футболист, а ныне остряк и комментатор Гарри Линекер тут же спрашивает: «Ты шутишь?»

Но пришла беда новая — Трамп вывел американские войска из Сирии, а следом и министра обороны Мэттиса уволил. Американские журналисты тут же представили генерала «жертвой режима, не согласившейся с предательской политикой президента», и возопили о том, что США проиграли холодную войну.

А ещё вписываем в неприятности Трампа его ссоры с Евросоюзом и Китаем — нагоняем обсидиановые тучи над американским президентом?

Вроде бы так. Да не так. Трамп не только шоумен, обладатель красивых женщин — он, прежде всего, ловкий — козырный, как сказали бы у нас — игрок. Всегда знает, что делает. И то, что на место вояки Мэттиса пришёл гражданский инженер Шэнахан — повод нам быть осторожнее. Трамп решает играть не в открытых столкновениях, а вдолгую — так, чтобы вооружиться, подготовиться и не терять бойцов. В той же Сирии или Афганистане, где запрещённые в России да и во всём цивилизованном мире организации набирают вес, обрастая силой, как стероидный качок мышцами.

Трамп знает, во что играет. Но проблема его в другом. У него становится всё меньше союзников. Американская пресса критикует Трампа так, словно Великая депрессия вновь на пороге. Антитрамповские силы действуют всё резче и задорнее, а сам мистер президент, несмотря на голливудский шарм и спокойствие, выглядит подчас растерянным.

От Трампа, вступающего в должность, до Трампа нынешнего — дорожка из критики, недоверия и оппозиционности. И дорожка эта с каждым днём становится всё шире. От Трампа морщатся все ветви власти, он не их и своим для них вряд ли станет. Его манера нести себя как властелина — открыто и подчас нагло — раздражает Евросоюз. Сенаторы также потрясают копьями. Конфликт не просто наметился — он уже разгорелся.

Есть ли у Трампа сторонники? Безусловно. Главные из них — это его фанаты. Фокус в том, что Трампу удалось сломать привычную ролевую модель президента Америки. Ни Обама, ни Клинтон, ни Буши не подавали себя с таким месседжем. Да, они находились во главе мирового гегемона, да, они телефонным звонком решали судьбы стран, да, они балансировали меж внутренними политическими силами, но все они не были идолами. И близко не были.

Трамп же слеплен, как говорят у нас, из другого теста. Или выплавлен из другого металла. Так точнее. Трамп — это Золотой человек нового времени, к которому миллионы американцев, несмотря на все разочарования, относятся как к рок-звезде. Это другая форма обожания. Не политическая. И пока она есть у Трампа, позиции его будут устойчивыми.

Однако пустыня вокруг идола, этого Золотого человека, всё увеличивается. Он становится всё более одиноким в своих решениях. Не все они, мягко скажем, нравятся истеблишменту США, но парадокс в том, что Трамп обязан лоббировать — и лоббировать жёстко — только свои ходы; другие действия не понравятся тем, кто его обожает. И в этом — президентская угроза. «Вилка», как в шахматах? Ещё нет. Только первые ходы, приближающие Трампа и Америку к ней.

Потому в 2019 году хорошо бы нам чуть ускорить американскую партию на великой шахматной доске мира. Или зря старались «русские хакеры»?