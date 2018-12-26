Ответственность за атаку на МИД Ливии взяло на себя ИГ*

Триполи, , 05:27 — REGNUM Ответственность за атаку на здание МИД Ливии в Триполи взяли на себя террористы группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сообщает SITE Intelligence Group.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 25 декабря в Триполи было атаковано здание МИД «международно признанного» правительства Ливии. У стен ведомства был взорван автомобиль.

После этого в помещение ворвались вооруженные люди, начали стрелять и привели в действие два взрывных устройства. Трое боевиков убиты, не менее 11 человек ранены.

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