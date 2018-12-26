Среда, 26 Декабря 2018 года
05:28:05 МСК

Ответственность за атаку на МИД Ливии взяло на себя ИГ*

Политика

ИГ* – организация, деятельность которой запрещена в РФ

Триполи, 26 декабря 2018, 05:27 — REGNUM  Ответственность за атаку на здание МИД Ливии в Триполи взяли на себя террористы группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сообщает SITE Intelligence Group.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 25 декабря в Триполи было атаковано здание МИД «международно признанного» правительства Ливии. У стен ведомства был взорван автомобиль.

После этого в помещение ворвались вооруженные люди, начали стрелять и привели в действие два взрывных устройства. Трое боевиков убиты, не менее 11 человек ранены.

Читайте подробнее: Террористы атаковали МИД Ливии

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
ИГИЛ (запрещенная в РФ организация) и борьба с ним
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить