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Ведущая программы «Время»: Читаю новостные агентства, телевизор не смотрю

Политика

Андреева рассказала о высоком уровне агрессии со стороны телевидения

Москва, 26 декабря 2018, 04:39 — REGNUM  Уровень агрессии со стороны современного телевидения вреден для нервной системы, сообщила ведущая программы «Время» на Первом канале Екатерина Андреева в интервью ВВС.

Комментируя ситуацию с информационной войной в СМИ, в том числе на телевидении, телеведущая сказала, что не намерена обсуждать в интервью высказывания своих коллег и добавила:

«Дело в том, что я не смотрю телевизор».

«Когда я работаю, я смотрю и читаю новостные агентства», — пояснила Андреева.

Это связано с тем, отметила ведущая «Времени», что «уровень агрессии, который сейчас льется с экранов, опасен для здоровья».

Напомним, Андреева ведет программу «Время» на протяжении 20 лет. 25 декабря телекомпания ВВС опубликовала интервью с телеведущей, приуроченное к этому событию.

Читайте ранее в этом сюжете: Андреева прокомментировала слухи о своем уходе из программы «Время»

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