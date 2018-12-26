Выход Великобритании из ЕС угрожает пингвинам

Лондон, , 04:06 — REGNUM Выход Великобритании из состава Евросоюза может привести к сворачиванию программ по защите пингвинов, сообщает Politico.

Сообщается, что британские зоозащитные организации высказали беспокойство насчет влияния Brexit на совместные с другими странами проекты за пределами Соединенного Королевства. По их словам, на Фолклендских островах сосредоточено большое количество птиц, находящихся под угрозой вымирания.

Из-за выхода Brexit может сократиться финансирование, поступающее из Евросоюза, на программы по защите южного хохлатого пингвина и субарктического пингвина. Подчеркивается, что британское министерство окружающей среды не давало гарантий возмещения финансов, поступающих из Евросоюза после 2020 года.