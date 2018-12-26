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НАТО развёртывает у границ РФ стратегическое высокоточное оружие

Политика

Адмирал Владимир Королёв: НАТО развёртывают морские системы ПРО, стратегические неядерные системы высокоточного оружия и объекты военной инфраструктуры

Москва, 26 декабря 2018, 04:05 — REGNUM  Развёртывание вооружений у российских границ продолжается со стороны стран НАТО, заявил Владимир Королёв, главком ВМФ РФ, на заседании Адмиралтейского координационного совета ветеранских организаций.

Королёв уточнил, что у российских границ в прилегающих акваториях идёт развёртывание морских системы ПРО, стратегических неядерных систем высокоточного оружия и объектов военной инфраструктуры стран альянса.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 12 декабря Валерий Герасимов, глава Генштаба ВС РФ, заявил, что военное присутствие НАТО усиливается у российских границ. 18 декабря президент РФ Владимир Путин отметил, что в 2018 г. альянс продолжает наращивать военную инфраструктуру у границ России.

Читайте подробнее: Путин: НАТО продолжает наращивать силы у российских границ

Читайте ранее в этом сюжете: Глава Генштаба заявил об усилении присутствия НАТО у границ России

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Обострение отношений России и НАТО
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