НАТО развёртывает у границ РФ стратегическое высокоточное оружие

Москва, , 04:05 — REGNUM Развёртывание вооружений у российских границ продолжается со стороны стран НАТО, заявил Владимир Королёв, главком ВМФ РФ, на заседании Адмиралтейского координационного совета ветеранских организаций.

Королёв уточнил, что у российских границ в прилегающих акваториях идёт развёртывание морских системы ПРО, стратегических неядерных систем высокоточного оружия и объектов военной инфраструктуры стран альянса.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 12 декабря Валерий Герасимов, глава Генштаба ВС РФ, заявил, что военное присутствие НАТО усиливается у российских границ. 18 декабря президент РФ Владимир Путин отметил, что в 2018 г. альянс продолжает наращивать военную инфраструктуру у границ России.

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