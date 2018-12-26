Путин оценил риски Парижского соглашения по климату

Москва, , 02:19 — REGNUM Угроз промышленному развитию страны реализация Парижского соглашения по климату не несет, заявил российский президент Владимир Путин на встрече с Сергеем Мироновым, лидером «Справедливой России».

Комментируя высказанные Мироновым опасения, касающиеся участия Москвы в соглашении, Путин отметил, что «таких угроз реально у нас не существует». Тем не менее, он согласился на предложение главы «Справедливой России» «посмотреть с точки зрения национальной безопасности России» российскую часть документа.

Отметим, что риски, о которых говорил Миронов, связаны с сокращением добычи нефти и газа, если Россия ратифицирует соглашение.

Напомним, Россия подписала Парижское соглашение по климату в 2016-ом году, но еще не ратифицировала его.

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