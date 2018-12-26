Армия Израиля: Против ракеты из Сирии была применена система ПВО

Иерусалим, , 01:26 — REGNUM Система противовоздушной обороны армии Израиля была применена против зенитной ракеты, запущенной из Сирии, сообщили израильские ВС.

Уточняется, что это произошло 25 декабря. О жертвах ракетной атаки не сообщалось.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 25 декабря власти Сирии заявили, что над Дамаском было сбито несколько ракет неизвестного происхождения. В нескольких кварталах сирийской столицы прогремели выстрелы.

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В этот же вечер стало известно, что несколько израильских военных самолетов нарушили воздушное пространство Ливана с юга. Самолеты десять минут маневрировали на низких высотах, имитируя воздушные удары.

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