«Столкнуть Россию с Германией»: Украина получила новую геополитическую роль

Москва, , 00:59 — REGNUM США решили поменять своё отношение к Украине и её роли в процессе ослабления позиций России. Об этом 26 декабря заявил заместитель руководителя Института стран СНГ Игорь Шишкин в эфире передачи «Право голоса» на ТВЦ.

«Если в 2014 году, когда всё начиналось, было очевидно, что главная цель — оторвать Украину от России и превратить её в «Анти-Россию», поскольку вся западная элита была убеждена, что без Украины Россия никогда не будет великая державой. Но это была одна ситуация. Всё зависело от позиции Запада и от нашей позиции. Кроме того, тогда было ясно, что не нужна война. Нужны какие-то конфликты, но война полномасштабная — боже упаси», — заявил Шишкин.

«Сейчас, похоже, отношение к Украине начинается коренным образом меняться. Её начинают использовать не только против России, но и для того, чтобы достичь глобальной дестабилизации в мире», — отметил он.

По его мнению, раскол в православной церкви на Украине обозначил переломный момент.

«Зачем нужен был этот Объединительный собор и так далее? Они давили на РПЦ и УПЦ Московского патриархата все последние 25 лет, и могли бы продолжать точно так же. А здесь устраивается раскол, который бьёт не только по Русской православной церкви. Он бьёт по православной церкви в целом», — пояснил он.

«На Украине не Порошенко, не Варфоломей запустил этот раскол. Это сделал Вашингтон», — указал политолог.

Между тем, бывший вице-канцлер ФРГ и одновременно бывший министр иностранных дел Зигмар Габриэль после провокации в Керченском проливе заявил, что «нас, Россию и Германию, пытаются столкнуть в войне», отметил Шишкин.

«А это, извините, признанный тяжеловес. Все же понимают, что не Порошенко сидит и создаёт планы, как столкнуть Россию и Германию в войне. Это делается гораздо выше. А в связи с этим есть ещё одно: не так давно президент Трамп заявил, что Евросоюз — это враг. Было такое? Было. И вот когда всё это накладывается вместе, мы видим, что Украину действительно могут взорвать и устроить большую полномасштабную войну, которая будет бить и по России, и по Европе», — подчеркнул политолог.

При этом, по его мнению, Германия фактически этому процессу потворствует: после Керченской провокации канцлер Германии Ангела Меркель выступила в Бундестаге и заявила, что будет требовать от России появления французских и немецких наблюдателей в Керченском проливе для контроля судов.

«Керченский пролив проходит по территории России. А Кильский канал проходит по территории Германии — при том, что Германия согласилась на это только после того, как проиграла Первую мировую войну и вторую. Ситуация крайне серьёзная», — заключил Шишкин.