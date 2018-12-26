На Северном флоте сформирован отдельный морской инженерный полк

Мурманск, , 00:33 — REGNUM Боевое знамя недавно сформированного отдельного морского инженерного полка передал его командиру подполковнику Юрию Горбунову командующий Северным флотом адмирал Николай Евменов — сообщает сайт Министерства обороны РФ. После этого военные инженеры прошли под Боевым знаменем торжественным маршем.

Полк был создан на основе отдельного морского инженерного батальона Северного флота. Место его базирования — посёлок Щукозеро в Мурманской области. Задача полка — инженерное обеспечение действий частей и подразделений Северного флота в Арктике.

Личный состав полка, как неоднократно показывали соревнования воинского мастерства всеармейского и международного уровня, имеет отличную подготовку.

В рамках полевого выхода военнослужащие подразделений совершили марш в район выполнения задач и провели инженерную разведку нового района сосредоточения. Личный состав осуществил прокладку путей и дорог в зоне условных боевых действий.

Так, в прошлом году, ко Дню инженерных войск 21 января каждого года, отдельный инженерный батальон, на основе которого развернут полк, решал задачи прокладки дорог и инженерной разведки в условиях соприкосновения с условным противником и отражения атаки диверсионной группы, которая использовала дымовые гранаты, взрывпакеты и холостые патроны, а также преодолел минные заграждения с применением современных образцов военной техники.