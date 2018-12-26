Среда, 26 Декабря 2018 года
01:53:53 МСК

На Северном флоте сформирован отдельный морской инженерный полк

Политика

Базироваться он будет в поселке Щукозеро Мурманской области

На Северном флоте сформирован отдельный морской инженерный полк
Иллюстрация: Минобороны России

Мурманск, 26 декабря 2018, 00:33 — REGNUM  Боевое знамя недавно сформированного отдельного морского инженерного полка передал его командиру подполковнику Юрию Горбунову командующий Северным флотом адмирал Николай Евменов — сообщает сайт Министерства обороны РФ. После этого военные инженеры прошли под Боевым знаменем торжественным маршем.

Полк был создан на основе отдельного морского инженерного батальона Северного флота. Место его базирования — посёлок Щукозеро в Мурманской области. Задача полка — инженерное обеспечение действий частей и подразделений Северного флота в Арктике.

Личный состав полка, как неоднократно показывали соревнования воинского мастерства всеармейского и международного уровня, имеет отличную подготовку.

В рамках полевого выхода военнослужащие подразделений совершили марш в район выполнения задач и провели инженерную разведку нового района сосредоточения. Личный состав осуществил прокладку путей и дорог в зоне условных боевых действий.

Так, в прошлом году, ко Дню инженерных войск 21 января каждого года, отдельный инженерный батальон, на основе которого развернут полк, решал задачи прокладки дорог и инженерной разведки в условиях соприкосновения с условным противником и отражения атаки диверсионной группы, которая использовала дымовые гранаты, взрывпакеты и холостые патроны, а также преодолел минные заграждения с применением современных образцов военной техники.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Борьба за Арктику
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить