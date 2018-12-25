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Молдавия и Украина договорились крепче дружить против России и ПМР

Политика

Киев помогает Кишиневу захватить Приднестровье, а Кишинев Киеву — бороться с Россией

Кишинёв, 25 декабря 2018, 23:57 — REGNUM  Молдавия и Украина намерены расширить практику совместного контроля на приднестровско-украинской границе. Об этом договорились в ходе телефонного разговора премьер-министр Молдавии Павел Филип и украинский президент Петр Порошенко, передает корреспондент ИА REGNUM.

Они обменялись мнениями о ситуации в регионе, уделив особое внимание урегулированию молдавско-приднестровского конфликта и попыткам Кишинева «реинтегрировать» территорию ПМР.

Президент Украины в свою очередь поблагодарил Молдавию за соавторство и поддержку инициированной Украиной резолюции о «милитаризации Крыма», которая была принята Генеральной ассамблеей ООН 17 декабря этого года.

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Блокада Приднестровья
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