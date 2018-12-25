СМИ: боевые самолеты ВВС Израиля нарушили границу Ливана

Бейрут, , 23:55 — REGNUM Несколько боевых самолетов ВВС Израиля вторглись в воздушное пространство Ливана, сообщает 25 декабря информагентство NNA.

Инцидент произошел над южной частью ливанской территории в вечернее время суток.

Местные СМИ сообщают, что израильские самолеты в течение десяти минут производили маневры на низких высотах над Набатией и районом Туфах, имитируя воздушные удары. Кроме того, зайдя со стороны Средиземного моря самолеты выполнили аналогичные маневры над городами Тир и Сайда.

Как сообщало ИА REGNUM, в этот же вечер сирийские государственные СМИ сообщили о перехвате над Дамаском нескольких ракет неизвестного происхождения.

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