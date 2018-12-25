Среда, 26 Декабря 2018 года
00:23:11 МСК

СМИ: боевые самолеты ВВС Израиля нарушили границу Ливана

Политика

Вторжение в ливанское воздушное пространство совпало во времени с перехватом сирийскими ПВО нескольких ракет над Дамаском

Бейрут, 25 декабря 2018, 23:55 — REGNUM  Несколько боевых самолетов ВВС Израиля вторглись в воздушное пространство Ливана, сообщает 25 декабря информагентство NNA.

Инцидент произошел над южной частью ливанской территории в вечернее время суток.

Местные СМИ сообщают, что израильские самолеты в течение десяти минут производили маневры на низких высотах над Набатией и районом Туфах, имитируя воздушные удары. Кроме того, зайдя со стороны Средиземного моря самолеты выполнили аналогичные маневры над городами Тир и Сайда.

Как сообщало ИА REGNUM, в этот же вечер сирийские государственные СМИ сообщили о перехвате над Дамаском нескольких ракет неизвестного происхождения.

Читайте ранее в этом сюжете: СМИ: Сирийские средства ПВО перехватили над Дамаском несколько ракет

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Война в Сирии
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить