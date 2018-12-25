Каталонские политики пытаются сплотиться для диалога с Мадридом

Мадрид, , 23:54 — REGNUM Партии, которые составляют каталонское правительство, оказались прямо посередине между теми, кто пытается снова подтолкнуть власти к одностороннему отделению от Испании, и сторонниками принятия государственного бюджета Педро Санчеса, пишет сегодня, 25 декабря, испанское издание La Vanguardia. Последние предупреждают, что если проект бюджета премьер-министра не будет принят, это повлечет за собой риск перевыборов, и в результате большинство могут получить политики более правых взглядов, чем нынешний кабинет министров.

В понедельник, 24 декабря, заместитель главы каталонского правительства Пере Арагонес попытался успокоить обе стороны и показать отсутствие давления. Членов сепаратистской партии «Кандидатура народного единства» (CUP), Каталонской национальной ассамблеи (ANC) и радикальных Комитетов по защите республики (CDR) он заверил, что «никто не собирался идти на попятную», а мадридскому правительству повторил то же, что и раньше: чтобы каталонцы поддержали проект бюджета, ситуация в регионе должна разрешиться путем референдума.

В интервью Каталонскому радио (Catalunya Ràdio) Арагонес признал, что сейчас сепаратистские объединения оказались в ситуации, когда им необходимо попытаться достичь консенсуса и выработать единую стратегию. Говоря о своей партии ERC, он отметил, что пока ее заседания плодов не принесли. А обращаясь к лидеру ANC Элизенде Палузи, подчеркнул: чтобы найти выход, каталонцам нужно быть «более, более сильными» и заручиться международной поддержкой.

К единству действий сторонников независимости Каталонии также призвали лидеры поборников республики, Ориоль Хункерас и Марта Ровира, написавшие совместное послание. Оба попросили участников сепаратистского движения по-прежнему считаться с «демократическим мандатом» как с решающим фактором, ссылаясь на референдум о самоопределении. О ситуации они высказались в том же духе, что и Арагонес: «Нас много и будет больше. Мы зашли далеко, как никогда, но этого еще недостаточно. И только одно хочется сказать: нужно продолжать работу».

Это письмо было опубликовано в понедельник — в тот же день, когда четверых подсудимых каталонских политиков (Жорди Туруля, Жозепа Руля, Жорди Санчеса и Хоакима Форна) вернули в тюрьму Lledoners после лечения в госпитале Террасы. До этого трое депутатов и бывший министр согласились прервать голодовку, которая вызвала трения с партией ERC, поддержавшей бастовавших, но не считавшей их поступок необходимым.

Пере Арагонес, в свою очередь, обратился с критикой к правительству региона: он упрекнул его в «косметических мерах» (таких, как переименование аэропорта Эль-Прат в аэропорт имени бывшего главы Женералитета Жозепа Таррадельяса) и настоял на необходимости референдума. Также он открыл некоторые детали встречи с представителями Мадрида, произошедшей в минувший четверг.

По словам Арагонеса, там обсуждалось создание арбитражного комитета из независимых экспертов. Члены испанского правительства не приняли, но и не отвергли это предложение, «обратив на него внимание». По итогам встречи мадридские власти признали существование политического конфликта с Каталонией, но отметили, что референдум о независимости региона «ни в коей мере» не входит в планы Педро Санчеса.