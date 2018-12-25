Федеральное казначейство и Госдеп США пошли под суд за Россию

Александр Шпунт, , 23:50 — REGNUM

Вчера в Федеральный окружной суд округа Колумбия был подан иск против Государственного департамента США. В среду иск был подан против Федерального казначейства США.

Иск был подан одной и той же организацией — вашингтонским «Институтом энергетических исследований», позиционирующей себя как «некоммерческая группа, которая поддерживает подходы к энергетической политике, основанные на свободном рынке», — довольно известной в среде профессиональных лоббистов «крышей» нефтяников, продвигающих сланцевые проекты через законодательные преференции на Капитолийском холме.

История началась еще полтора года назад, когда два республиканских конгрессмена из Техаса, — Ламар Смит, возглавляющий Комитет Палаты представителей по науке, космосу и технологии, и Рэнди Вебер, председатель энергетического подкомитета в том же комитете, — направили 29 июня прошлого года письмо министру финансов Стивену Мнучину.

В письме конгрессмены требовали «провести полное и полное расследование» их подозрений в том, что российское правительство направило десятки миллионов долларов в форме грантов природоохранным группам США для поддержки «дезинформационных кампаний, направленных на подавление разработки природного газа в США». В письме Смита и Вебера описывалось, как российское правительство «выполнило политический заказ практически без документальных следов», что позволяло финансированию перетекать из России экологам США через подставную компанию на Бермудских островах форме грантов, распределяемых через «Фонд Изменений Моря» — некоммерческую организацию со штаб-квартирой в Сан-Франциско. По мнению конгрессменов, изложенному в том письме, усилия экологов, оплаченные русскими грантами, направлены на то, чтобы дискредитировать в глазах общественного мнения США процесс гидроразрыва пласта, известного как «фрекинг», который позволяет получить доступ к стратегическим залежам природного газа в сланцевых пластах на всей территории США.

Читатели могут убедиться, что письмо не содержит никаких доказательств «русского следа» анонимных денег, пришедших из бермудского оффшора в «Фонд Изменений Моря» — зато изобилует ссылками на подозрения во вмешательстве России в выборы президента США, рассуждениями о глобальной экспансии Газпрома, цитирует главу НАТО о русском вмешательстве… В общем, все как обычно.

Такая же обычная борьба лоббистов Капитолийского холма, нанимающих одних общественников бороться «за экологию», а других — «за свободный энергетический рынок», — каждый своих.

Такой же обычной была и тактика лоббистов. Конгрессмены Смит и Вебер требовали от министра финансов Стивена Мнучина «провести тщательно и доскональное расследование», а играющие в той же команде сланцевых нефтяников «общественники» из Института энергетических исследований затребовали от Госдепа и Федерального казначейства доступа к открытым данным и переписке оппонентов из «Фонда Изменений Моря», опираясь на письмо конгрессменов Ламара Смита и Рэнди Вебера.

Собственно, ради чего все и затеивалось.

Здесь надо пояснить читателю, что не стоит искать, кто из спорящих сторон лучше. За «Институтом энергетических исследований» стоят лоббисты «сланцевых газовиков», за «Фондом Изменений Моря» стоят лоббисты «классических газовиков», — возможно, из стран Залива или Норвегии. Вам кто ближе? Точно одно — по другому общественные организации в США (да и не только там) не финансируются. «Приличные» от «неприличных» отличаются только тем, что «приличные» берут деньги лоббистов на поддержку идей, в которых сами искренне убеждены — а «неприличные» берут любые деньги. Других денег на этом рынке просто нет. Так это работает.

Крайний срок для казначейства, чтобы ответить на запрос лоббистов «сланцевых газовиков», прошел 23 ноября, и «Институтом энергетических исследований» перенаправил иск в суд.

В подавляющем большинстве случаев такие суды легко выигрываются Федеральным казначейством и Госдепом — адвокаты ведомств рутинно доказывают, что Конституция США и действующие законы не позволяют им раскрыть информацию, которую от них требуют возбужденные общественники. Собственно, поэтому конгрессмены в своем письме ничего такого и не требовали — а говорили о расследовании. Как-то неприлично конгрессменам показывать, что они не знают Конституцию и законы. А вот общественникам — им можно, они же обеспокоены. Им юридически грамотными быть не обязательно.

Но это произойдет через несколько месяцев, пока машина американского правосудия сделает оборот-другой — а пока что есть прекрасный повод для всяческих заявлений, обвинений, рисовки перед телекамерами и прочих атрибутов любой лоббистской кампании.

«Любое вмешательство России в энергетические рынки США должно быть выявлено и иметь серьезные последствия», — заявил Том Пайл, президент «Института энергетических исследований», в пресс-релизе по поводу передачи дела. «Почему Казначейство не уделило должного внимания ни этому запросу, ни по просьбам председателя комитета Палаты представителей Смита — неизвестно, и нас это серьезно беспокоит. Мы надеемся, что Казначейство немедленно исправит этот подход, предоставив необходимые записи, чтобы документировать то, что происходило за спиной американского народа. Казначейству должно быть ясно: иностранное вмешательство в энергетическую политику или рынки США не будет допущено ни при каких обстоятельствах».

Смит и Вебер предположили, что зеленые, — в частности, «Фонд Изменений Моря» — работающие для оказания влияния на энергетическую политику США, могут действовать в нарушение Закона о регистрации иностранных агентов 1938 года. Этот правовой акт требует, чтобы лица, действующие в качестве агентов иностранных принципалов в политической области или области, способной оказать влияние на политику, регулярно обнародовали информацию о своих отношениях с иностранным принципалом, а также о деятельности, поступлениях и расходах в поддержку этих действий. Собственно, Россия как бы за спиной багамского офшора здесь появилась только для этого. Ну, не саудиты, катарцы или норвежцы с британцами же! Они ведь такие хорошие друзья Америки.

С января 2017 года, инаугурации Дональда Трампа, ни одного обвинительного приговора ни по одному расследованию о вмешательстве России во внутренние дела США — будь то выборы президента, хакерские атаки на сервера политиков и государственных ведомств или любые другие правонарушения — вынесено не было.

Недавнее дело Марии Бутиной открыло второе дыхание этим обвинениям, уже становившимся предметом злой иронии в политических салонах вашингтонского Окружной дороги. Обвинить кого-то в нарушении «Акта о регистрации иностранных агентов» куда проще, чем доказать реальное вмешательство России. И пример войны газовых лоббистов Капитолийского холма этой недели показывает, что дело Марии Бутиной — только начало бесконечного сериала о том, кто же в Америке больше агент России.

Мы в этом сериале — любознательные зрители.