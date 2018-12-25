СМИ: Сирийские средства ПВО перехватили над Дамаском несколько ракет

Дамаск, , 23:24 — REGNUM Системой противовоздушной обороны (ПВО) Сирии в небе над Дамаском сбиты несколько ракет, сообщает 25 декабря информагентство SANA и государственное телевидение Сирии.

По информации сирийских СМИ, ракеты сбиты над западными окраинами Дамаска. Кроме того, отмечены сообщения о нескольких взрывах в кварталах города.

Стоит отметить, что причины этих взрывов, а также тип и происхождение сбитых ракет пока не выяснены.

Как сообщало ИА REGNUM, за истекшие сутки российский Центр по примирению зафиксировал более 20 обстрелов, устроенных боевиками из Идлибской зоны.

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