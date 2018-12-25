Центр по примирению: обстрелы из Идлибской зоны продолжаются

Дамаск, , 22:50 — REGNUM В результате обстрела со стороны засевших в Идлибской зоне боевиков в Сирии погиб один и ранены четверо сирийских военнослужащих, сообщает 25 декабря российский Центр по примирению сторон в Сирии.

По данным российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС), за истекшие сутки зафиксировано свыше 20 обстрелов, устроенных боевиками из Идлибской зоны деэскалации.

В частности, обстрелам, в ряде случаев неоднократным, подверглись шесть населенных пунктов провинции Латакия, пять поселений в провинции Хама, а также несколько районов города Алеппо.

Сирийские военнослужащие погибли и пострадали в населенном пункте Телль-Баззам провинции Хама.

На фоне этого в Сирии продолжается амнистирование бывших боевиков и уклонистов от военной службы. Количество амнистированных граждан САР превысило 19 тыс. человек.

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