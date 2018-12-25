Собянин уволил замглавы департамента образования и борца с коррупцией

Москва, , 22:13 — REGNUM Мэр Москвы Сергей Собянин освободил от работы трёх высокопоставленных чиновников столичного правительства. Все документы опубликованы 25 декабря на официальном портале главы города.

Уволены заместитель руководителя департамента образования Игорь Павлов; заместитель руководителя департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Сергей Доброродный; заместитель руководителя департамента труда и социальной защиты населения Людмила Кораблина.

Все покидают должности по собственной инициативе. Тем не менее телеграм-каналы связывают отставки с интересом правоохранительных органов к проведению государственных закупок в столице, в частности в сфере образования. Отметим, официальной информации о проверках тендеров мэрии и возможных претензиях к должностным лицам нет.