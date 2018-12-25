Украина-2019: ещё одна революция — сексуальная

Руслан Веснянко, , 22:09 — REGNUM

В самом начале 1990-х, сразу после объявления независимости, на Украине было чуть более 52 миллионов жителей, но потом их число стало неуклонно уменьшаться. И тогда в СМИ и на билбордах запустили социальную рекламу с таким текстом: «Нас должно быть 52 миллиона! Занимаемся любовью!» Кстати, нынче, спустя два десятилетия, в стране, по разным оценкам, постоянно находятся 25−27 миллионов украинцев.

Но о том призыве уже давно никто не вспоминает, да и сегодня он не то чтобы не актуален, а даже провокационен! Дело в том, что 11 января 2019 вступят в силу изменения в две статьи украинского Уголовного кодекса — 152 «Изнасилование» и 153 «Сексуальное насилие». Видимо, депутаты Верховной рады впечатлились событиями в заокеанском кинематографе, где разразилась и всё ещё продолжается вакханалия по обвинениям знаменитостей в сексуальных домогательствах и даже просто намерениях. А тут ещё подлили виагры в огонь страсти «горячие шведские парни», которые ввели у себя обязательное предварительное согласие партнёров на секс. Если такового зафиксированного «да» одной из сторон полового акта нет в наличии, то в Швеции нынче это расценивают как изнасилование.

В Европе уже в десяти странах (Великобритания, Бельгия, Германия и др.) в УК введены подобные правовые нормы, рекомендованные ЕСПЧ: расследованию подлежит каждый половой акт, если он был осуществлён без согласия пожаловавшейся стороны, даже если она не оказывала сопротивления. Среди инициаторов этого нового взгляда на сексуальные отношения оказалась и супруга генпрокурора и по совместительству представитель президента в Раде Ирина Луценко, а также несколько зарубежных грантоедских организаций.

В чём же вкратце суть нововведения? С 11 января главенствующим будет наличие или отсутствие согласия на секс. При этом меняется и сама суть изнасилования: если раньше им считался половой акт, осуществлённый с применением силы или её угрозой, то теперь преступлением будет считаться «проникновение в тело партнёра без его добровольного согласия». Если один из участников совокупления не сказал однозначное «да» до начала процесса, то это трактуется как «несогласие». То есть молчаливое (или не зафиксированное) согласие отныне будет считаться несогласием, тем самым уничтожая принцип презумпции невиновности.

Возникло множество вопросов у тех, кто ещё не ушёл из «большого секса», главный из которых: как фиксировать наличие или отсутствие согласия? В законе об этом ничего не говорится, что создаёт широкий простор для манипуляций правоохранителей, а также домыслов и шуток. Первое, что приходит в голову, так это собственноручно написанная расписка или съёмка на смартфон. Но примет ли суд такое не заверенное никем свидетельство? И ещё: как быть в случае, если насилие произошло (или якобы случилось, по словам шантажиста) после дачи согласия? На это ответа тоже пока нет.

Ещё один «прокол» нового закона — формулировка изнасилования. По ней получается, что насильником может являться только мужчина, ибо потерпевшей стороной теперь называется лишь лицо, «которое испытало вагинальное, анальное или оральное проникновение». То есть если какая-либо страстная дама силой затащит в постель юношу и совершит с ним нежелательный ему половой акт, то это теперь изнасилованием считаться не будет, ибо она не проникала в тело мужчины. И получается правовой нонсенс: если взрослая женщина совратит несовершеннолетнего мальчика, то ей «светит» не более шести месяцев ареста, но в аналогичном случае мужчина за секс с несовершеннолетней девочкой может сесть на срок от 7 до 12 лет.

И это ещё не всё! Если вы подумали, что в законе идёт речь только о случайных половых партнёрах, то это не так. Обидевшаяся на что-либо дама или желающая что-то получить от действующего или бывшего супруга (сожителя) тоже может пожаловаться, что секс с мужем был для неё нежелательным со всеми вытекающими из написанного феминистками (по всей видимости) закона. Виновному (или невиновному) грозит срок от трех до пяти лет. Ещё один довод по поводу версии об авторстве мужененавистниц — это формулировка мужского органа, который называется в числе «предметов», которые могут быть использованы насильником.

Самое печальное, что более половины украинцев, которых могут затронуть эти нововведения, о них ничего не слышали. Что даёт повод для разгула фантазии весельчаков и остряков. Например, ими предлагается создать госструктуру «Укрсекс», которая будет продавать специальные бланки-заявления для собирающихся заняться сексом, рассматривать их вместе с предоставленными иными документами: справками об отсутствии венерических заболеваний и судимости, задолженности по алиментам, кредитам и квартплате, страховкой от насилия и неудовлетворённости сексом. После рассмотрения заявки будет выдаваться разрешение, стоимость которого будет зависеть от срочности его получения и срока действия. Так что сексуально активных жителей Украины ждут весёлые времена.