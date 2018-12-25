Глава МИД РФ Сергей Лавров и посол Сирии обсудили отношения двух стран

Москва, , 21:51 — REGNUM Российский министр иностранных дел Сергей Лавров и посол Сирии в РФ Рияд Хаддад встретились в здании МИД России, сообщает 25 декабря пресс-служба сирийского внешнеполитического ведомства.

Встреча состоялась в рамках торжеств по поводу назначения Александра Ефимова новым послом России в САР.

Сергей Лавров и Рияд Хаддад обсудили двусторонние отношения стран, пожелав новому послу РФ в САР плодотворного диалога с сирийским правительством.

Стоит отметить, что ранее Алекандр Ефимов уже работал в российском посольстве в Дамаске, а также служил послом РФ в ОАЭ.

Сирийский посол в России Рияд Хаддад подчеркнул, что сотрудничество Сирии с РФ является стратегическим и заявил, что власти САР будут это учитывать в диалоге с новым российским послом.

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