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Глава МИД РФ Сергей Лавров и посол Сирии обсудили отношения двух стран

Политика

В здании российского МИД состоялось торжественное мероприятие по поводу назначения нового посла России в САР

Глава МИД РФ Сергей Лавров и посол Сирии обсудили отношения двух стран
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Сергей Лавров

Москва, 25 декабря 2018, 21:51 — REGNUM  Российский министр иностранных дел Сергей Лавров и посол Сирии в РФ Рияд Хаддад встретились в здании МИД России, сообщает 25 декабря пресс-служба сирийского внешнеполитического ведомства.

Встреча состоялась в рамках торжеств по поводу назначения Александра Ефимова новым послом России в САР.

Сергей Лавров и Рияд Хаддад обсудили двусторонние отношения стран, пожелав новому послу РФ в САР плодотворного диалога с сирийским правительством.

Стоит отметить, что ранее Алекандр Ефимов уже работал в российском посольстве в Дамаске, а также служил послом РФ в ОАЭ.

Сирийский посол в России Рияд Хаддад подчеркнул, что сотрудничество Сирии с РФ является стратегическим и заявил, что власти САР будут это учитывать в диалоге с новым российским послом.

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