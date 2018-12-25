Силуанов подвел итоги переговоров Путина с Лукашенко

Москва, , 21:50 — REGNUM В Москве завершились российско-белорусские переговоры на высшем уровне. Об этом сегодня, 25 декабря, сообщил журналистам первый вице-премьер России, министр финансов Антон Силуанов.

Судя по заявлению Силуанова, каких-то прорывных решений в российско-белорусских отношениях добиться не удалось. Вице-премьер отметил, что Путин и Лукашенко во время встречи затрагивали вопрос цен на энергоресурсы, а также наиболее острый для Белоруссии вопрос — так называемый налоговый маневр в нефтяной отрасли.

«В первую очередь мы обсуждали изменения, которые в следующем году будут происходить в налоговом законодательстве России, и наши планы по изменениям в области налогообложения нефтегазового сектора», — сказал Силуанов.

Также обсуждались и вопросы совместных действий в области ценообразования на газ и энергетические ресурсы.

По всей видимости, выйти на окончательное решение спорных вопросов в российско-белорусских отношениях не удалось, поэтому Силуанов говорит общие слова:

«Договорились также о сближении позиций по всем этим направлениям», — сказал первый вице-премьер.

Кроме того, Силуанов отметил, что для выработки решений спорных вопросов в российско-белорусских отношениях будет создана специальная рабочая группа, которая будет состоять из представителей правительств двух стран.

«Эта рабочая группа будет готовить предложения по дальнейшей интеграции и решению тех насущных вопросов, которые беспокоят правительства наших стран», — пояснил Силуанов.

Также стало известно, что Путин и Лукашенко условились провести ещё одну встречу до конца 2018 года.

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