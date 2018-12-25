Путин продлил особый порядок сделок с недвижимостью в Крыму до 2023 года

Москва, , 21:47 — REGNUM Президент России Владимир Путин 25 декабря внёс изменения в закон о присоединении Крыма и Севастополя, продлевающие до 2023 года особый порядок сделок с недвижимостью на полуострове, сообщает пресс-служба Кремля.

Согласно прежней редакции закона, до 1 января 2019 года особенности регулирования имущественных, градостроительных, земельных и лесных отношений, а также отношений в сфере кадастрового учёта недвижимости, регистрации прав на недвижимость и сделок с ней могли устанавливаться нормативными актами Республики Крым и Севастополя по согласованию с уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.

Внесёнными поправками данный порядок продлевается до 1 января 2023 года. Кроме этого, до 31 декабря 2020 года продлевается период, в течение которого могут быть установлены особенности регулирования градостроительных отношений.

Авторы законопроекта ранее пояснили, что данные изменения необходимы для завершения мероприятий по интеграции Крымского региона в экономическую и правовую системы Российской Федерации. Отмечалось, что на сегодняшний день зарегистрировать свою недвижимость успели только 50% жителей полуострова.

Закон был принят Государственной думой 18 декабря и одобрен Советом Федерации 21 декабря 2018 года.