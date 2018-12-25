Экс-кандидат на пост главы Оренбурга стал первым вице-мэром

Оренбург, , 20:48 — REGNUM В мэрии Оренбурга назначен новый первый заместитель главы города. Им стал Сергей Чуфистов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в горадминистрации.

Депутатам горсовета кандидатуру на этот пост представил мэр Дмитрий Кулагин. По его словам, Чуфистов имеет огромный опыт управленческой деятельности — практически 30 лет на разных должностях. В том числе он руководил Северным округом Оренбурга (это примерно половина города).

Дмитрий Кулагин добавил, что Сергей Чуфистов также участвовал в конкурсе на пост главы города. Там мэр его и заприметил. По его словам, ему понравилась программа кандидата.

«В ходе проведения конкурса он открылся мне с новой стороны», — признался мэр.

Также Кулагин добавил, что Чуфистов является коренным жителем Оренбурга и любит свой город. Депутаты горсовета единогласно поддержали эту кандидатуру.

Известно, что новый первый вице-мэр будет отвечать транспорт и ЖКХ. В ходе разговора с представителями местных СМИ он выразил готовность активно включиться в работу.

«Я отвечаю за систему ЖКХ города, работу транспорта, впереди праздники, и город должен не просто почувствовать, что ничего не изменилось, но и увидеть позитивную динамику», — сказал Сергей Чуфистов журналистам.