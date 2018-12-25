«Сквозь пальцы»: Как Россия относится к контрабанде из КНР через Туркестан?

Бишкек, , 20:32 — REGNUM «Прекрасно понимаю мотивы Казахстана. Астана будет позиционировать свои действия как «вынужденную меру» в условиях отсутствия простого доверия между странами-партнерами», — сказал российский эксперт по Туркестану Аждар Куртов, комментируя ИА REGNUM предложение Казахстана установить совместный контроль на киргизских погранпостах.

Эксперт отмечает, что от «прямых публичных высказываний руководство России как в политической сфере, так и в профильных ведомствах — Таможенной службе и Министерстве торговли — будет воздерживаться».

"Эта очень щекотливая тема. В последнее время в России чиновники предпочитают не развязывать языки на разные темы потому, что получают оклик со стороны высшей власти», — поясняет он.

Политолог напоминает, что «похожая ситуация сложилась с Белоруссией, и ни для кого не было секретом, что через территорию соседней страны идет поток контрабанды «.

"Сначала это были товары украинского производства, в том числе дешевая водка, продукты пищевой промышленности, в том числе кондитерские изделия и так далее. После 2014 года контрабандный поток в Россию через Белоруссию хлынул из тех стран, которые ввели санкции. Все шутки, про морепродукты из Минска это их той оперы», — добавил он.

Аналитик подчеркивает, что тогда «Россия сразу предложила ужесточить контроль на границе, но Белоруссия отказывалась и заявляла, что никакой контрабанды нет».

"В итоге ничем серьезным это не кончилось. Единственно, что могла и сделала Москва — это предприняла меры по маркировке отдельных видов товаров, чтобы их дальнейшее продвижение можно было отследит по всей территории ЕАЭС. Пока этот процесс не завершен, и насколько он в итоге будет эффективен, я не могу сказать», — говорит он.

Собеседник редакции утверждает, что «прекрасно понимает мотивы Казахстана».

«Астана будет позиционировать свои действия как «вынужденную меру» в условиях отсутствия простого доверия между странами-партнерами. При существующих финансовых трудностях, в частности пополнения бюджета, каждый пытается находить выход, в том числе забывая о тех обязательствах, которые страны в свое время брали в рамках региональных объединений», — пояснил он.

По мнению Куртова, «этот конфликт не закончится тем, что казахстанские таможенники появятся на киргизско-китайской границе — зная киргизский менталитет, они этого не допустят».

«Если это произойдет — официальный Бишкек преподнесет подарок оппозиции: они сразу начнут кричать об ущемлении национального суверенитета. Власти Киргизии на это не пойдут. Как на это отреагирует Казахстан, у которого больше возможностей давления на Бишкек — мы видели по ситуации годичной давности. Астана найдет способы ввести под какими-то благовидными предлогами дополнительные формы контроля уже на своей границе с Киргизией».

Политолог подчеркивает, что в этом случае «Москва промолчит и сделает вид, что это сфера двусторонних отношений».

«Тем более, что речь идет и Китае. У России есть некоторые проблемные зоны сотрудничества с Пекином. Отношения развиваются, но не всегда они идут к взаимной выгоде. Не нужно Китай лишний раз раздражать. Политическое руководство России считает, что экономическое сотрудничество с КНР важнее, чем какие-то частности, связанные с недополученными доходами», — резюмирует он.

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