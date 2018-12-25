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Утром — стена, вечером — правительство. Трамп закрыл ряд ведомств США

Политика

Президент США пытается вынудить Демократическую партию поддержать строительство стены на границе с Мексикой

Утром — стена, вечером — правительство. Трамп закрыл ряд ведомств США
Иван Шилов © ИА REGNUM
Дональд Трамп

Вашингтон, 25 декабря 2018, 20:16 — REGNUM  Пока строительство стены на границе с Мексикой не будет одобрено Демократической партией — целый ряд ведомств федерального правительства США не будет работать, заявил 25 декабря американский президент Дональд Трамп.

Об этом сообщает The Associated Press и уточняет, что Трамп не указывает сроков начала работы закрытых министерств, но напрямую увязывает его с решением вопроса о строительстве стены на мексиканской границе.

По утверждению Дональда Трампа, только таким способом можно пресечь поток наркотиков из стран Латинской Америки и торговлю людьми.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 декабря правительство США частично остановило свою работу из-за того, что в Конгрессе не был утвержден документ о продлении работы федеральных ведомств из-за разногласий по вопросу реализации проекта стены на границе с Мексикой.

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