Главе МВД сообщили о лояльности его заместителя к страховщикам

Москва, , 08:02 — REGNUM В Госдуме озадачены участием замглавы МВД в рядом собрании РСА. Как передает корреспондент ИА REGNUM 26 декабря, соответствующий запрос депутат Госдумы Олег Нилов («Справедливая Россия») направил главе МВД Владимиру Колокольцеву.

Парламентарий указал на то, что МВД России и Генеральная прокуратура в настоящее время осуществляют проверку правомерности правовой позиции РСА, отказов направлять заявления в правоохранительные органы, а также правомерности компенсационных выплат по обязательствам страховщиков-мошенников, которые, как признает глава РСА Игорь Юргенс, получали страховые премии, но своих обязательств по договорам не исполняли, а деньги выводили из компаний.

На этом фоне некоторые страховщики обращают внимание на то, что в рядовом собрании РСА 6 декабря 2018 года принял участие заместитель министра внутренних дел Российской Федерации, генерал Виталий Шулика, пишет Нилов.

«Страховщики указывают, что генерал курирует в МВД России финансово-хозяйственный блок и не имеет непосредственного отношения ни к ГИБДД, ни к ГУЭБиПК ни к следственному департаменту, которые занимаются проблемами мошенничества в сфере ОСАГО, а основным лейтмотивом его выступления было утверждение о том, что у МВД России с РСА и лично с И.Ю. Юргенсом сложилось полное взаимопонимание, взаимодействие и сотрудничество», — отмечается в документе, который имеется в распоряжении агентства.

«Указывается, что в ходе собрания генерал доверительно сообщил, что его сильно «подвело» Центральное Страховое Общество (ЦСО), он заключил с компанией многомиллиардный контракт на страхование жизни и здоровья сотрудников, а у общества отозвали лицензию, при этом некоторые участники указывали, что именно подчиненное управление генерала В.Д. Шулика разрабатывало условия торгов и критерии оценки, а также выступало ответственным за проведение конкурсных процедур, у него была возможность всесторонне оценить риски», — говорится в запросе.

Некоторые страховщики придерживаются позиции, что «участие в собрании РСА руководителя такого уровня в качестве представителя «группы поддержки» в условиях, когда имеет место лояльная политика руководства РСА по отношению к страховщикам-мошенникам, которая подрывает доверие автовладельцев к рынку ОСАГО в целом и наносит гораздо больший ущерб рынку ОСАГО, чем «мошенники-автоюристы», дискредитирует МВД России и сводит на нет все его настоящие заслуги», подчеркнул Нилов.

«В связи с изложенным, прошу Вас, уважаемый Владимир Александрович, разобраться в ситуации и прокомментировать необходимость и цель участия Вашего заместителя в подобных мероприятиях», — просит депутат главу МВД.

Парламентарий напоминает, что МВД России совместно с Генпрокуратурой проводят большую работу по предотвращению страховых мошенничеств на рынке ОСАГО, по установлению фактических причин высокой убыточности рынка, страховых мошенничеств, а также выявлению факторов, способствующих высокой убыточности рынка. Нилов также указал на то, что Юргенс был вынужден согласиться с выводами сотрудников МВД России, в том числе касающихся фактов о «выводе недобросовестными страховщиками с рынка ОСАГО порядка 24 млрд рублей.