Россия ввела санкции против украинских военных предприятий

Москва, , 19:22 — REGNUM Под новые санкции России в отношении Киева попал концерн «Укроборонпром», объединяющий все государственные предприятия ОПК Украины. Соответствующее постановление премьер-министра Дмитрия Медведева обнародовала 25 декабря пресс-служба правительства России.

Также под ограничительные меры попали «Укрспецэкспорт», осуществляющий импорт и экспорт продукции двойного назначения, Государственный экспортно-импортный банк Украины, энергетическая компания «Центрэнерго», транспортно-экспедиторское предприятие «Вертикаль», ООО «Первая логистическая компания».

В числе физических лиц, попавших под санкции — начальник главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Василий Бурба, начальник госпогранслужбы Украины Пётр Цигикал, первый замглавы МВД Сергей Яровой, первый замглавы нацполиции Вадим Троян, замглавы нацгвардии Николай Балан, мэр Одессы Геннадий Труханов, ряд депутатов Верховной рады.

В общей сложности под новые санкции попали около 250 физических и юридических лиц. В результате санкционный список расширился до 567 физических и 75 юридических лиц.

Ограничительные меры предусматривают замораживание безналичных денежных средств, бездокументарных ценных бумаг и имущества фигурантов списка на территории России, а также запрет на вывод ими капитала за пределы России.

Как говорится в пресс-релизе правительства, санкции введены «в целях противодействия недружественным действиям в отношении российских граждан и юридических лиц со стороны Украины, снятия ограничений, введённых ранее украинской стороной в отношении этих лиц, и нормализации двусторонних отношений».

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