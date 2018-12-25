Китай требует от Запада прекратить вмешательства в его отношения с Африкой

Пекин, , 19:13 — REGNUM Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин призвала международное сообщество, развивая сотрудничество в Африке, больше прислушиваться к голосам африканцев и уважать их волю, сообщает 25 декабря Синьхуа.

В основе китайско-африканского сотрудничества, по мнению дипломата, находится искренний и честный подход, и народы Африки ценят это и благодарят Китай за выгоды от практического сотрудничества.

По словам дипломата, Китай уверен, что народы Африки имеют право и способны сами решать, с кем им сотрудничать, поэтому при рассмотрении их отношений с Китаем недопустимы безответственные высказывания третьих стран, которые игнорируют факты и преследуют конъюнктурные политические цели.