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Китай требует от Запада прекратить вмешательства в его отношения с Африкой

Политика

И призывает международное сообщество уважать волю африканцев

Пекин, 25 декабря 2018, 19:13 — REGNUM  Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин призвала международное сообщество, развивая сотрудничество в Африке, больше прислушиваться к голосам африканцев и уважать их волю, сообщает 25 декабря Синьхуа.

В основе китайско-африканского сотрудничества, по мнению дипломата, находится искренний и честный подход, и народы Африки ценят это и благодарят Китай за выгоды от практического сотрудничества.

По словам дипломата, Китай уверен, что народы Африки имеют право и способны сами решать, с кем им сотрудничать, поэтому при рассмотрении их отношений с Китаем недопустимы безответственные высказывания третьих стран, которые игнорируют факты и преследуют конъюнктурные политические цели.

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Китай и страны Африки
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