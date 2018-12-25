В Смольном поспорили о том, кто осаждал Ленинград в блокаду

Санкт-Петербург, , 18:55 — REGNUM В юбилейный год со дня полного снятия блокады Ленинграда стоит вспомнить о том, что на Ленинград напала не фашистская Германия, а целая коалиция европейских государств. Такое мнение высказал врио губернатора Петербурга Александр Беглов, передает корреспондент ИА REGNUM

Первым эту тему на заседании правительства поднял председатель комитета Совета ветеранов Исай Кузинец, родившийся в 1939 году. Он предложил официально переименовать «фашистскую блокаду» во «вражескую», так как Ленинград уже «показал пример борьбы с Европой».

«Мы почему-то все время говорим «фашистская блокада», забывая о том, что под стенами Ленинграда воевали соединения и части 12 стран Европы. Когда сегодня говорят, что Европа против нас, так вот Ленинград уже показал пример борьбы с этой Европой! И выстоял, и победил. И надо добиться, чтобы это законодательно было записано «вражеская блокада». Надо вернуться к истокам истории», — заявил Кузинец.

С ним попытался поспорить депутат ЗакСа Максим Резник, который попросил историю не переписывать.

«Уважаемый Исай Моисеевич сказал, что наш город осаждала армия, в которую входили представители стран Европы. Все-таки это была фашистская армия. Я бы не хотел, чтобы сегодня в угоду политической конъюнктуре, каким-то антизападным истерикам мы переписывали историю. Давайте помнить, что Гитлер не только Ленинград хотел уничтожить, но и западную демократию», — сообщил Резник. Он напомнил, что Англия и Соединенные Штаты Америки были союзниками СССР в борьбе с гитлеровцами.

Однако затем в дискуссию вступил врио губернатора, который поддержал Исая Кузинца, отказавшись «замалчивать» участие европейских государств в атаках на Советский Союз. Беглов заявил, что не собирается «прятаться» или «скрывать» это, тем более накануне 75-летия со Дня снятия блокады Ленинграда.

«Ну, принимали европейские страны участие против нашей страны. Это и есть история. Почему мы должны об этом молчать? Я считаю, что Исай Моисеевич совершенно правильно обозначил эти проблемы. Это история, ее не надо замалчивать», — сказал Беглов.

Он также сообщил, что не знает о существовании демократических систем в Европе в 1930—1940-е годы.

«Не только фашистская Германия, целая коалиция была, что, мы молчать будем в эти дни? Я не знаю, о какой демократии вы говорите в Европе, когда там была фашистская коалиция, никакой демократии там не было. Какая демократия? Уничтожали, расстреливали, сажали в тюрьмы людей, Холокост устроили, мы что, будем молчать будем?» — недоумевал Беглов.

«Александр Дмитриевич, иногда лучше молчать, чем говорить», — ответил ему депутат Резник.

Беглов попросил его не перебивать, а также выразил надежду, что депутатский корпус поддержит все инициативы Исая Кузинца, впрочем, Резник обещал поддержать любые инициативы, кроме «дремучих».