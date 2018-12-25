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ВВС США нанесли удары по ИГИЛ* в Сирии

Политика

*ИГИЛ — организация, деятельность которой запрещена в РФ

Дамаск, 25 декабря 2018, 19:23 — REGNUM  Силы «антитеррористической коалиции» во главе с США нанесли воздушные удары по объектам «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Сирии, 25 декабря передает агентство Reuters.

Согласно заявлению «коалиции», атаки с 16 по 22 декабря наносились по объектам инфраструктуры исламистов, в ходе атак были уничтожены «несколько сотен» боевиков.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 декабря президент США Дональд Трамп объявил об окончательной победе над ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и выводе американских войск из Сирии.

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Участие США в войне в Сирии
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