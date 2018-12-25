ВВС США нанесли удары по ИГИЛ* в Сирии

Дамаск, , 19:23 — REGNUM Силы «антитеррористической коалиции» во главе с США нанесли воздушные удары по объектам «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Сирии, 25 декабря передает агентство Reuters.

Согласно заявлению «коалиции», атаки с 16 по 22 декабря наносились по объектам инфраструктуры исламистов, в ходе атак были уничтожены «несколько сотен» боевиков.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 декабря президент США Дональд Трамп объявил об окончательной победе над ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и выводе американских войск из Сирии.

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