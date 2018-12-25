Путин предложил Лукашенко решить спорные вопросы за обедом

Москва, , 18:15 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин проводит переговоры в Кремле с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Об этом сегодня, 25 декабря, сообщает пресс-служба Кремля.

В переговорах с российской и белорусской стороны участвуют различные министры двух стран.

Во вступительном слове российский лидер отметил, что Россия и Белоруссия очень тесно взаимодействуют и товарооборот между двумя странами растет. При таком объеме взаимодействий всегда возникают некоторые вопросы, отметил Путин. В основном они касаются сферы энергетики, добавил президент РФ.

В целом Путин выразил надежду, что сторонам удастся разрешить все спорные вопросы, а если и не удастся, то хотя бы они смогут продвинуться в решении данных проблем.

В свою очередь Лукашенко отметил, что Россия и Белоруссия могут договариваться и всегда демонстрировали, что несмотря на самые сложные вопросы, страны могут находить эффективные решения.

Также Лукашенко высказал мысль, что проблемы в российско-белорусских отношениях — это проблемы, которые создаются не руководством России или Белоруссии — это глобальные проблемы, в которые так или иначе вовлечены Минск и Москва.

Лукашенко выразил пожелание, что все спорные вопросы удастся решить ещё в этом году.

В конце вступительных слов Путин обозначил формат российско-белорусских переговоров на высшем уровне:

«Я предлагаю такой порядок: мы послушаем, как наши коллеги сработали, потом дадим возможность, если потребуется, ещё пообщаться. А я хочу пригласить потом Вас отдельно на рабочий обед».